Кто назначил его лицом патриотической песни?: Шамана разнесли в новом треке и Госдуме

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Совместный трек "Королева рынка" от "Ленинграда" и проекта "Зоя" вызвал резонанс из-за строчек, в которых Шаман (Ярослав Дронов) и Баста (Василий Вакуленко) названы "барыгами".

Фото: youtube.com by Канал SHAMAN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ярослав Дронов

Острота текста, по мнению экспертов, может быть связана с ходившими в музыкальной индустрии слухами о требовании Дроновым высоких гонораров за коллаборации.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью "Абзацу" прокомментировал ситуацию.

"Лично я не слушаю Шамана — это не мой формат. Кто назначил его "лицом патриотической песни"? Он сам или его продюсер? Для меня он обычный поп-исполнитель с завышенными запросами. Брать такие деньги неэтично — пора умерить аппетиты", — заявил парламентарий.

Шаман, чьи выступления оцениваются в 6 млн рублей за шоу, остается одним из самых востребованных артистов страны. Несмотря на статус заслуженного артиста России, его коммерческий подход к творчеству продолжает вызывать споры.

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Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



Вита́лий Валенти́нович Мило́нов (род. 23 января 1974, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный и политический деятель.



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