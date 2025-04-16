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Жара на островах: мать Харламова поделилась эффектными кадрами в купальнике

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наталья Харламова, мать известного шоумена Гарика Харламова, опубликовала фото с отдыха в Испании.

Наталья Харламова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Натальи Харламовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наталья Харламова

На снимках, размещённых в личном блоге, она позирует в купальнике на фоне дюн природного заповедника Маспаломас на Канарских островах.

"Жара", — лаконично подписала кадры Харламова, вызвав одобрение подписчиков.

У Натальи трое детей: помимо Гарика (Игоря), рождённого в первом браке с Юрием Харламовым, она воспитывает дочерей-близнецов Екатерину и Алину от второго супруга. Старшая из сестёр окончила сценарный факультет ВГИКа, младшая — Высшую школу экономики.

Гарик, чьё имя при рождении было Андрей, сменил его в три месяца в честь деда. После развода родителей в подростковом возрасте он переехал с отцом в США, где изучал актёрское мастерство, но в 1999 году вернулся в Москву к матери и сёстрам.

Несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, шоумен не раз отмечал близкие отношения с Екатериной и Алиной: "Мы скорее друзья, чем просто родственники".

Ранее муж Хилари Дафф публично встал на защиту жены.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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