Евгений, мы готовы: Слава обратилась к Петросяну с пикантным предложением, унизив Брухунову

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Отдыхающая с сестрой на море певица Слава выложила в своём блоге видео, на котором они лежат на лежаках, наслаждаются солнцем и весело болтают.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евгений Петросян

В какой-то момент речь зашла о Евгении Петросяне. Слава восторженно отозвалась о нём и попросила сестру изобразить его в танце, после чего певица обратилась к самому Евгению Вагановичу с неожиданным предложением, одновременно резко высказавшись о его жене Татьяне Брухуновой.

"Бросайте свою швабру и выходите за нас! Евгений, мы готовы", — заявила Слава.

Ранее сообщалось, что Слава рассталась со своим гражданским мужем Анатолием Данилицким.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.



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