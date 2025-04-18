Евгений, мы готовы: Слава обратилась к Петросяну с пикантным предложением, унизив Брухунову

Отдыхающая с сестрой на море певица Слава выложила в своём блоге видео, на котором они лежат на лежаках, наслаждаются солнцем и весело болтают.
В какой-то момент речь зашла о Евгении Петросяне. Слава восторженно отозвалась о нём и попросила сестру изобразить его в танце, после чего певица обратилась к самому Евгению Вагановичу с неожиданным предложением, одновременно резко высказавшись о его жене Татьяне Брухуновой.
"Бросайте свою швабру и выходите за нас! Евгений, мы готовы", — заявила Слава.
Ранее сообщалось, что Слава рассталась со своим гражданским мужем Анатолием Данилицким.
Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.
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Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.