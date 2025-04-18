Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ешь и спи спокойно: фрукт, который перезапускает ваш сон
Натурально зелёные яйца: три способа удивить гостей за пасхальным столом
Трамп поставил срок Москве — ответ по миру до конца недели
Путин обновил форму армии и спецслужб — что нового в военной одежде?
Баня по уму: как сэкономить без потери качества
Радиоактивный след в океане: что оставила после себя умершая звезда
Напиток, который стирает морщины — и не требует визита к косметологу
Coldplay может вернуться в Россию: трогательная история с концерта в Сеуле
Теперь не отвертишься: лекарства с запретом за рулём будут помечать знаком

Евгений, мы готовы: Слава обратилась к Петросяну с пикантным предложением, унизив Брухунову

0:44
Шоу-бизнес

Отдыхающая с сестрой на море певица Слава выложила в своём блоге видео, на котором они лежат на лежаках, наслаждаются солнцем и весело болтают.

Евгений Петросян
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евгений Петросян

В какой-то момент речь зашла о Евгении Петросяне. Слава восторженно отозвалась о нём и попросила сестру изобразить его в танце, после чего певица обратилась к самому Евгению Вагановичу с неожиданным предложением, одновременно резко высказавшись о его жене Татьяне Брухуновой.

"Бросайте свою швабру и выходите за нас! Евгений, мы готовы", — заявила Слава.

Ранее сообщалось, что Слава рассталась со своим гражданским мужем Анатолием Данилицким.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастасия Владимировна Сланевская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен, лауреат нескольких музыкальных ежегодных премий «Песня года», «Золотой граммофон» и многих других премий.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю
Авто
Заправщик подошёл первым — платить ли за это: всё, что нужно знать водителю Аудио 
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря
Красота и стиль
Минус 90 — и никаких спортзалов: что вы всё ещё едите, а зря Аудио 
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Недвижимость
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
США оставят ЕС и Украину наедине с Россией. Дедлайн — неделя Любовь Степушова 30 или 200 вёрст соседства: сколько километров должно быть между Украиной и Россией? Дмитрий Плотников Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Последние материалы
Теперь не отвертишься: лекарства с запретом за рулём будут помечать знаком
США оставят ЕС и Украину наедине с Россией. Дедлайн — неделя
Евгений, мы готовы: Слава обратилась к Петросяну с пикантным предложением, унизив Брухунову
История одной остановки: как пожилая пара стала жертвой автоинспектора
Волосы как после фотошопа — и всё благодаря трюку с маслом и водой
Парша атакует после дождей: как защитить деревья без капли химии
30 или 200 вёрст соседства: сколько километров должно быть между Украиной и Россией?
Забудь всё, что знал о жирах: правда, которая переворачивает науку
Что делает кофе с твоим телом, если ты сидишь целыми днями
Россия и Китай обсуждают увеличение поставок энергоресурсов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.