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Алеся Кафельникова заявила, что носит одежду женщин лёгкого поведения

0:42
Шоу-бизнес

Модель Алеся Кафельникова объяснила, для чего изнуряет себя тренировками.

Модель Алеся Кафельникова
Фото: Инстаграм Алеси Кафельниковой is licensed under public doman
Модель Алеся Кафельникова

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся Кафельникова объяснила, что мотивирует её заниматься спортом.

Звезда мировых подиумов отметила, что физическая активность для неё - не только способ сохранять здоровье.

"Это на самом деле для того, чтобы выглядеть сексуально во время шоу или голым, или когда я ношу одежду … (женщин лёгкого поведения. — Прим ред) летом", — написала Алеся в социальных сетях.

Алеся сопроводила свой пост фото в алом мини-платье, которое выглядит вполне прилично и не похоже на одежду аморальных женщин.

Уточнения

Евге́ний Алекса́ндрович Ка́фельников (род. 18 февраля 1974, Сочи, Краснодарский край) — российский теннисист, самый титулованный теннисист в истории России. Бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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