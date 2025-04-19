Волочкова похвасталась новой мебелью: цыганское барокко

Балерина Анастасия Волочкова показала, какую мебель она приобрела для своего дома.
Анастасяи Волочкова опубликовала в социальных сетях фото, на котором она запечатлена на веранде своего особняка.
"Верандный сезон открыт. Спасибо моим друзьям Юле и Диме Калгановым за такую прекрасную кованную мебель", — написала под кадрами звезда балета.
На фото запечатлена белая мебель с вычурными деталями. Уличные кресла напоминают дворцовые троны с обильными украшениями.
Интернет пользователи оценили вкус Волочковой, весь дом которой похож на Версальский дворец и Большой театр одновременно.
"Цыганское барокко не будь ко мне жестоко", — шутили сетевые остряки по поводу новой мебели балерины.
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова готовит королевскую свадьбу для дочери Ариадны Волочковой.
Баро́кко (итал. barocco, дословно — «вычурный», порт. pérola barroca) — одна из характеристик европейской культуры эпохи XVII—XVIII веков, центром которой была Италия.
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