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Волочкова похвасталась новой мебелью: цыганское барокко

0:58
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова показала, какую мебель она приобрела для своего дома.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: Инстаграм Анастасии Волочковой is licensed under public doman
Балерина Анастасия Волочкова

Анастасяи Волочкова опубликовала в социальных сетях фото, на котором она запечатлена на веранде своего особняка.

"Верандный сезон открыт. Спасибо моим друзьям Юле и Диме Калгановым за такую прекрасную кованную мебель", — написала под кадрами звезда балета.

На фото запечатлена белая мебель с вычурными деталями. Уличные кресла напоминают дворцовые троны с обильными украшениями.

Интернет пользователи оценили вкус Волочковой, весь дом которой похож на Версальский дворец и Большой театр одновременно.

"Цыганское барокко не будь ко мне жестоко", — шутили сетевые остряки по поводу новой мебели балерины.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова готовит королевскую свадьбу для дочери Ариадны Волочковой.

Уточнения

Баро́кко (итал. barocco, дословно — «вычурный», порт. pérola barroca) — одна из характеристик европейской культуры эпохи XVII—XVIII веков, центром которой была Италия.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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