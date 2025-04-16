Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Печётся просто — исчезает быстро: пирог, который просят снова
Не просто запах: как ароматы влияют на нашу память и обучение
Эластичность испаряется, как отпуск: что происходит с кожей после 25 — и как это остановить
Купальник — на пляж, не в город: Хорватия вводит строгие правила для туристов
Выглядит дорого, стоит скромно: как балкон стал украшением всего дома — простое решение
Натуральное чудо: вишнёвый сок снижает воспаление на 40%
После опьянения тянет курить: причины и ужасные последствия
Добавь это в картошку — и пирожки исчезнут со стола за минуты
Земля шатается, море уходит: что скрывает взбесившееся Средиземноморье

Галкин* показал, как Пугачёва отплясывает в танце: сколько в ней девчачьей лёгкости

0:50
Шоу-бизнес

Максим Галкин* показал фото с празднования дня рождения Аллы Пугачёвой.

Певица Алла Пугачёва
Фото: Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman
Певица Алла Пугачёва

15 апреля народной артистке Советского Союза Алле Пугачёвой исполнилось 76 лет.

Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото с Примадонной.

"В греческом танце", — написал под кадрами шоумен.

Алла Пугачёва нарядилась к дерзкое платье-мини бардового цвета с красными колготками и широким поясом с золотой бляшкой.

Подписчики были восхищены моложавостью звезды.

"Хочу выглядеть так же в возрасте Аллы";

"Безумно красива и привлекательна";

"Эта женщина прекрасна, сколько в ней девчачьей лёгкости", — писали фолловеры под кадрами юмориста.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Красота и стиль
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек Аудио 
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Садоводство, цветоводство
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути Аудио 
Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить
Домашние животные
Где у кошки зона блаженства и как правильно её гладить Аудио 
Популярное
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный

В этом салате — всё, что нужно для ужина: колбаса, паста и сыр. Добавьте немного зелени и каплю заправки — и готово блюдо в духе Италии.

Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Ту-144 vs Concorde: чем удивил мир первый советский пассажирский суперсамолёт Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Эти аптечные средства заставят вашу кожу сиять — лучшие находки по доступной цене
В два раза больше помидоров: формируем томаты по-настоящему эффективно
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
Эластичность испаряется, как отпуск: что происходит с кожей после 25 — и как это остановить
Купальник — на пляж, не в город: Хорватия вводит строгие правила для туристов
Выглядит дорого, стоит скромно: как балкон стал украшением всего дома — простое решение
Натуральное чудо: вишнёвый сок снижает воспаление на 40%
После опьянения тянет курить: причины и ужасные последствия
Добавь это в картошку — и пирожки исчезнут со стола за минуты
Земля шатается, море уходит: что скрывает взбесившееся Средиземноморье
Это работает: метод, с которым даже щенки просятся на улицу
Сколько ложек соды нужно для ускорения роста садовых роз
Пекин ждёт! Ответ на вопрос, который может изменить рынок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.