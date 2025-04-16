Галкин* показал, как Пугачёва отплясывает в танце: сколько в ней девчачьей лёгкости

Максим Галкин* показал фото с празднования дня рождения Аллы Пугачёвой.
15 апреля народной артистке Советского Союза Алле Пугачёвой исполнилось 76 лет.
Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото с Примадонной.
"В греческом танце", — написал под кадрами шоумен.
Алла Пугачёва нарядилась к дерзкое платье-мини бардового цвета с красными колготками и широким поясом с золотой бляшкой.
Подписчики были восхищены моложавостью звезды.
"Хочу выглядеть так же в возрасте Аллы";
"Безумно красива и привлекательна";
"Эта женщина прекрасна, сколько в ней девчачьей лёгкости", — писали фолловеры под кадрами юмориста.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
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