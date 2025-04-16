Актриса Саша Бортич внезапно покинула Москву: куда она увезла четырёхлетнего сына

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Саша Бортич сообщила поклонникам об отъезде в Белоруссию. В личном блоге она опубликовала лаконичный пост с подписью "На базе", намекнув, что находится в Гродно — городе, где прошло её детство.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Саши Бортич в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Саша Бортич с сыном

Бортич родилась в Белоруссии, но после развода родителей переехала к бабушке в Гродно, а позже вместе с матерью обосновалась в Москве. Сейчас актриса, воспитывающая четырёхлетнего сына Александра от предпринимателя Евгения Савельева, решила временно вернуться на родину.

В прошлых интервью звезда признавалась, что беременность стала неожиданностью для пары, однако они восприняли новость с радостью.

Интересно, что о рождении ребёнка Бортич умалчивала почти два месяца, а затем начала активно делиться семейными снимками в соцсетях. Сейчас её профиль наполнен кадрами повседневной жизни с малышом, что резко контрастирует с прежней закрытостью.

Ранее стало известно, какие актёры сыграют роли в голливудском фильме об агенте ЦРУ в СССР.

Уточнения

Алекса́ндра Никола́евна Бо́ртич (бел. Аляксандра Мікалаеўна Борціч; род. 24 сентября 1994, Светлогорск, Гомельская область) — белорусская и российская актриса театра и кино.



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