Юрий Лоза рассказал, как избавился от слежки за ним через смартфон

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза заявил, что удалил из своего смартфона несколько приложений, которые за ним следили.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ смартфон

Юрий Лоза заметил, что смартфон реагирует на запросы и предлагает именно ту информацию своему владельцу, которая якобы интересует пользователя мобильного интернета.

Автор и исполнителя хита "Плот" воспользовался советами профессионалов и удалил несколько отслеживающих приложений.

После этого, по словам артиста, реклама почти исчезла. Теперь певца призывают закодироваться или пройти курс реабилитации.

Юрий Лоза напомнил, что давно уже почти отказался от употребления спиртного. Только по праздникам он позволяет себе выбить рюмочку.

Он не исключил, что смартфон мстит ему за удаление приложений для слежки.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



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