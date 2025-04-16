Бен Стиллер ответил на вопросник Пруста: я хотел бы быстро умереть

Актёр Бен Стиллер дал экспресс-интервью, в котором раскрыл особенности своего мировоззрения.
Бен Стиллер прошёл опросник Мишеля Пруста и приоткрыл поклонникам завесу тайны своего отношения к жизни.
Артист признался, что хотел бы быть ниже ростом. Рост Стиллера 170 сантиметров. Он объяснил, что ему не хватает уверенности в себе. Звезда Голливуда отметил, что счастье видит в творческом процессе.
Звезда фильма "Ночь в музее" признался, что хотел бы умереть быстро.
Не нравится актёру высокомерие в людях. Сам он готов пойти на ложь, если не хочет обидеть окружающих его людей.
" — Когда и где Вы были счастливы?
— Наверное, в детстве, в бассейне, в объятиях моей мамы", — объяснил Бен.
Ранее актёр Мэттью Макконахи показал свою красивую 93-летнюю маму.
Бе́нджамин Э́двард Ми́ра (Бен) Сти́ллер (англ. Benjamin Edward Meara «Ben» Stiller; род. 30 ноября 1965, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер.
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