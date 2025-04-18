Кудрявцеву поразило поведение слонов в Калифорнии: звери ведут себя по-человечески

Телеведущую Леру Кудрявцеву впечатлило то, как повели себя слоны в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии.
Лера Кудрявцева опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором слоны сплотились, чтобы противостоять природной стихии.
Умные животные при толчках землетрясения всполошились, а потом сгруппировались, сделав из своих тел стену. В центр они поместили детёныша.
"Тем временем в человеческом "стаде" — новости об убийствах и насилии над детьми", — написала звезда ТВ под кадрами.
Кудрявцева считает, что животные иногда ведут себя человечнее, чем люди.
"Мир давно уже перевернули. Звери ведут себя по-человечески", — отметила Лера.
Ранее сообщалось, что учёные собираются вернуть к жизни вымерших предков слонов — мамонтов.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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