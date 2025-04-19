Собчак высказалась о нежностях с сыном Платоном: пубертат не начался

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак рассказала, за что ценит возраст семилетнего сына Платона.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак с сыном Платоном

Ксения Собчак опубликовала в социальных сетях фото с сыном Платоном от актёра Максима Виторгана. Сейчас журналистка отдыхает с наследником в Каппадокии.

"Какой же крутой возраст наступил. Когда уже и интересно, и нежно, и еще пубертат не начался. Наслаждаюсь каждой секундой", — написала журналистка под фото с мальчиком.

Ксения отметила, что каждое утро её начинается с того, что сын признаётся ей в любви. Платон, по словам Собчак, не устаёт хвалить её за красоту.

При этом мальчик строго устанавливает личные границы. Он объяснил матери, что вовсе не собирается быть её официантом, когда она попросила принести ей завтрак в постель.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.





Каппадо́кия (греч. Καππαδοκία, лат. Cappadocia, арм. Գամիրք [Gamirk']/Կապադովկիա, тур. Kapadokya, перс. کاپادوکیه‎ [Кападо(у)кья]) — историческое название местности на востоке Малой Азии на территории современной Турции (часть земель илов Невшехир, Кайсери, Аксарай и Нигде), употребляющееся со времён античности вплоть до наших дней.





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