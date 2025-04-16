Егор Крид наказал зрителей своего концерта в Астрахани из-за обмана

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Певец Егор Крид едва не прервал выступление в Астрахани со скандалом из-за хитрого поведения фанаток.

Фото: ВК-аккаунт Егора Крида is licensed under public doman Певец Егор Крид

Егор Крид заподозрил зрительниц своего концерта в Астрахани в обмане.

Во время исполнения певцом одного из хитов в зрительном зале началась давка. Зрителям в первых рядах стало плохо, они начали терять сознание.

Артист попытался помочь людям, командуя публикой и призывая оказать пострадавшим помощь. Людей вывели на свежий воздух, однако суматоха продолжилась.

Активные фанатки Крида начали симулировать, привлекая внимание своего кумира. Они изображали, что им стало тоже плохо.

Такого обмана певец не стерпел. Чтобы наказать публику, несколько песен он пел, отвернувшись от поклонниц. Зрителям пришлось хором просить у артиста прощения.

Ранее Егор Крид пожаловался на навязчивую фанатку, которая его везде преследует.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. Сольную карьеру начал в 2011 году под псевдонимом KReeD, сейчас выступает под именем Егор Крид.



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