Дочь актёра Сергея Бодрова ждёт ребёнка

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследница звезды фильма "Брат"и "Брат-2" Сергея Бодрова находится в интересном положении.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Бодрова is licensed under public doman Актёр Сергей Бодров

Дочь погибшего в 2002 году актёра Сергея Бодрова беременна вторым ребёнком.

В 2020 году Ольга вышла замуж за выпускника ГИТИСа Сергея Быстрова. В семье уже растёт трёхлетняя дочь.

Вдова Сергея Бодрова Светлана работала на телевидении. Они вместе поехали в командировку, где у них завязались отношения.

Их первый ребенок, дочка Оля, родилась через год после бракосочетания, в 1998 году. Сын Александр родился за четыре месяца до смерти отца, когда случилась трагедия в Кармадонском ущелье.

Ранее сообщалось, что дочь Сергея Бодрова посмотрела в детстве фильм "Брат" и задала отцу неожиданный вопрос.

Уточнения

Серге́й Серге́евич Бодро́в (27 декабря 1971, Москва, РСФСР, СССР — 20 сентября 2002, Кармадонское ущелье, Северная Осетия, Россия), также известный как Серге́й Бодро́в-мла́дший, — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, телеведущий.



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