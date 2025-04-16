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Дочь актёра Сергея Бодрова ждёт ребёнка

0:55
Шоу-бизнес

Наследница звезды фильма "Брат"и "Брат-2" Сергея Бодрова находится в интересном положении.

Актёр Сергей Бодров
Фото: ВК-аккаунт Сергея Бодрова is licensed under public doman
Актёр Сергей Бодров

Дочь погибшего в 2002 году актёра Сергея Бодрова беременна вторым ребёнком.

В 2020 году Ольга вышла замуж за выпускника ГИТИСа Сергея Быстрова. В семье уже растёт трёхлетняя дочь.

Вдова Сергея Бодрова Светлана работала на телевидении. Они вместе поехали в командировку, где у них завязались отношения.

Их первый ребенок, дочка Оля, родилась через год после бракосочетания, в 1998 году. Сын Александр родился за четыре месяца до смерти отца, когда случилась трагедия в Кармадонском ущелье.

Ранее сообщалось, что дочь Сергея Бодрова посмотрела в детстве фильм "Брат" и задала отцу неожиданный вопрос.

Уточнения

Серге́й Серге́евич Бодро́в (27 декабря 1971, Москва, РСФСР, СССР — 20 сентября 2002, Кармадонское ущелье, Северная Осетия, Россия), также известный как Серге́й Бодро́в-мла́дший, — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, телеведущий. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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