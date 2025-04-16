Семилетний сын Ксении Собчак Платон резко ответил матери, которая вздумала его эксплуатировать.
Ксения Собчак, которая отдыхает с сыном в Каппадокии, опубликовала видео, на котором сын Платон от актёра Максима Виторгана приносит матери завтрак в постель.
"Платон Максимович, а рожают сыновей для чего?" — спросила наследника обнаглевшая журналистка.
"Запомни раз и навсегда — я не твой официант!" — заявил Платон.
Собчак похвалила сына за заботу и призналась Платону в любви.
Мальчик уже высказывал матери своё недовольство по поводу её странных танцев в социальных сетях. Ребёнок не одобряет эпатажное поведение родительницы.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.