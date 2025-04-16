Сын Собчак поставил на место обнаглевшую мать: запомни раз и навсегда

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семилетний сын Ксении Собчак Платон резко ответил матери, которая вздумала его эксплуатировать.

Фото: Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman Журналистка Ксения Собчак

Ксения Собчак, которая отдыхает с сыном в Каппадокии, опубликовала видео, на котором сын Платон от актёра Максима Виторгана приносит матери завтрак в постель.

"Платон Максимович, а рожают сыновей для чего?" — спросила наследника обнаглевшая журналистка. "Запомни раз и навсегда — я не твой официант!" — заявил Платон.

Собчак похвалила сына за заботу и призналась Платону в любви.

Мальчик уже высказывал матери своё недовольство по поводу её странных танцев в социальных сетях. Ребёнок не одобряет эпатажное поведение родительницы.

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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