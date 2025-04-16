Алла Пугачёва ответила на поздравление дочери: живём дальше

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Алла Пугачёва отреагировала на поздравительный пост дочери, певицы Кристины Орбакайте.

Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой is licensed under public doman Певица Алла Пугачёва

Кристина Орбакайте опубликовала в социальных сетях видео, на котором Алла Пугачёва поёт песню "Летние дожди", подыгрывая себе на рояле.

Кадры, по словам Кристины, были сняты в Швейцарии в 1983 году.

"С днём рождения, мама", — написала звезда под фото.

Примадонна отреагировала на пост дочери.

"Живём дальше!" — написала народная артистка Советского Союза.

15 апреля Алле Пугачёвой исполнилось 76 лет.

Ранее актёр Станислав Садальский объяснил, как он относится к певице Алле Пугачёвой.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).



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