Алла Пугачёва ответила на поздравление дочери: живём дальше

Алла Пугачёва отреагировала на поздравительный пост дочери, певицы Кристины Орбакайте.
Кристина Орбакайте опубликовала в социальных сетях видео, на котором Алла Пугачёва поёт песню "Летние дожди", подыгрывая себе на рояле.
Кадры, по словам Кристины, были сняты в Швейцарии в 1983 году.
"С днём рождения, мама", — написала звезда под фото.
Примадонна отреагировала на пост дочери.
"Живём дальше!" — написала народная артистка Советского Союза.
15 апреля Алле Пугачёвой исполнилось 76 лет.
Ранее актёр Станислав Садальский объяснил, как он относится к певице Алле Пугачёвой.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
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