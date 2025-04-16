Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки не игрушки: одна удобная вещь, которая может сломать всю дрессировку
Ошибка в 3 минуты — и шашлык испорчен: как не передержать мясо
Секрет, от которого земля становится пушистой: и копать легче, и урожай больше
Жизнь на Земле могла быть не первой: что показали марсианские цепочки
Плато в похудении? 7 эффективных советов, которые помогут двигаться дальше
Без спутников и сигнала: как работает навигация будущего
Сын Собчак поставил на место обнаглевшую мать: запомни раз и навсегда
Восход, Чезета, Урал: какой мотоцикл в СССР был круче на районе
Стройное тело, но живот всё равно выпирает? Вот в чём причина и как это исправить

Алла Пугачёва ответила на поздравление дочери: живём дальше

0:47
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отреагировала на поздравительный пост дочери, певицы Кристины Орбакайте.

Певица Алла Пугачёва
Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой is licensed under public doman
Певица Алла Пугачёва

Кристина Орбакайте опубликовала в социальных сетях видео, на котором Алла Пугачёва поёт песню "Летние дожди", подыгрывая себе на рояле.

Кадры, по словам Кристины, были сняты в Швейцарии в 1983 году.

"С днём рождения, мама", — написала звезда под фото.

Примадонна отреагировала на пост дочери.

"Живём дальше!" — написала народная артистка Советского Союза.

15 апреля Алле Пугачёвой исполнилось 76 лет.

Ранее актёр Станислав Садальский объяснил, как он относится к певице Алле Пугачёвой.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Наука и техника
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС Аудио 
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Садоводство, цветоводство
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому Аудио 
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Авто
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей Аудио 
Популярное
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи

Самый питательный фрукт в мире выглядит странно, растёт в горах и напоминает десерт. Но внутри него — коктейль из витаминов и пользы.

Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Радиоактивная Финляндия: что стоит за ситуацией на финской АЭС
Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская Загадочная игра политиков: почему мир между Россией и США становится реальностью? Дмитрий Плотников Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Первый бутон — и первая ошибка: как не загубить перец в самом начале пути
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Китай под ударом: почему россияне массово отказываются от китайских автомобилей
Последние материалы
Жизнь на Земле могла быть не первой: что показали марсианские цепочки
Плато в похудении? 7 эффективных советов, которые помогут двигаться дальше
Без спутников и сигнала: как работает навигация будущего
Сын Собчак поставил на место обнаглевшую мать: запомни раз и навсегда
Восход, Чезета, Урал: какой мотоцикл в СССР был круче на районе
Стройное тело, но живот всё равно выпирает? Вот в чём причина и как это исправить
Россия как архитектор: как создание зерновой биржи БРИКС изменит правила игры на глобальном продовольственном рынке
Воняет? Не спеши выбрасывать — саду это понравится
Вернулись к прошлому: в ФРГ хотят восстановить знаки для военной техники
Обиды президента: Трамп раздражён европейскими объятиями Киева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.