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Ура: Кристина Орбакайте поздравила отца с юбилеем

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Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте показала фото из семейного архива в честь дня рождения своего отца Миколаса Орбакаса.

Певица Алла Пугачёва с семьёй
Фото: Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman
Певица Алла Пугачёва с семьёй

Кристина Орбакайте опубликовала в социальных сетях семейные фотографии с отцом.

"С юбилеем, папа. 80 лет. Ура! Ура!" — написала певица в соцсетях.

Алла Пугачёва и Миколас Орбакас встретились в 1969 году, когда учились в цирковом училище. У них завязались отношения, которые закончились браком.

Супруги считали, что у них родится сын, которого собирались назвать Станиславом, однако в 1971 году родилась девочка, которой дали красивое имя Кристина.

Ранее Максим Галкин* показал Пугачёву в день её рождения.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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