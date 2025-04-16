Ура: Кристина Орбакайте поздравила отца с юбилеем

Певица Кристина Орбакайте показала фото из семейного архива в честь дня рождения своего отца Миколаса Орбакаса.
Кристина Орбакайте опубликовала в социальных сетях семейные фотографии с отцом.
"С юбилеем, папа. 80 лет. Ура! Ура!" — написала певица в соцсетях.
Алла Пугачёва и Миколас Орбакас встретились в 1969 году, когда учились в цирковом училище. У них завязались отношения, которые закончились браком.
Супруги считали, что у них родится сын, которого собирались назвать Станиславом, однако в 1971 году родилась девочка, которой дали красивое имя Кристина.
Ранее Максим Галкин* показал Пугачёву в день её рождения.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка Российской Федерации (2013).
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