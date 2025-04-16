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Бурляев не стерпел: народный артист раскрыл горькую правду о современном ТВ

1:43
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народный артист России Николай Бурляев резко раскритиковал современные телевизионные форматы, назвав популярное шоу "Давай поженимся!" примером "дешевого сексуального секонд-хенда".

Николай Бурляев
Фото: rutube.ru by канал Абзац, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николай Бурляев

В эфире программы "ТАК СКАЗАТЬ" на RuTube он заявил, что развлекательный контент на российских каналах превратился в "пир во время чумы", отвлекая общество от серьёзных вызовов времени. По мнению Бурляева, индустрия развлечений, доминирующая в эфире десятилетиями, систематически снижает духовный уровень населения.

Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия — За правду" призвал законодательно разделить сферы культуры и шоу-бизнеса, исключив последнюю из понятия "культурной деятельности". Актёр подчеркнул, что подобные проекты не только не соответствуют современным реалиям, но и развращают аудиторию.

Бурляев анонсировал подготовку законопроекта, ограничивающего вседозволенность в творческой среде, и раскритиковал Министерство культуры за "некомпетентность".

Особое возмущение артиста вызвал состав экспертных советов при ведомстве. По его словам, два года назад в комиссии по документальному кино половину участников составляли блогеры, не имеющие отношения к профессиональному кинематографу.

"Куда исчезли драматурги и режиссёры? Руководство Минкультуры игнорирует мнение специалистов, заменяя их случайными людьми", — отметил Бурляев, связав подобные решения с коммерциализацией искусства.

Ранее Дмитрий Тарасов публично унизил супругу, модель Анастасию Костенко.

Уточнения

Никола́й Петро́вич Бурля́ев (род. 3 августа 1946, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, писатель, поэт, телеведущий, общественный деятель; народный артист РФ (1996).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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