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Меган Маркл прервала молчание: трогательная исповедь о выкидыше

2:33
Шоу-бизнес

Меган Маркл решилась на важный и болезненный разговор. На фоне внешнего блеска и громких заголовков герцогиня Сассекская заговорила о личной трагедии — пережитом выкидыше. Вместе с юристом и активисткой Решмой Сауджани они обсуждали ту часть женского опыта, о которой многие молчат.

Меган Маркл и Принц Гарри
Фото: gg.govt.nz by Office of the Governor-General, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Меган Маркл и Принц Гарри

Меган откровенно призналась, что этот эпизод стал одним из самых тяжёлых в её жизни. Она подчеркнула, насколько важно говорить об утрате и учиться отпускать то, что казалось надеждой и будущим.

"Я подниму этот вопрос, если вам будет удобно об этом говорить. Я рассказывала о выкидыше, который мы пережили. Это было ужасно, когда ты должен научиться отпускать то, на что возлагал столько надежд", — сказала Маркл.

Сауджани в ответ поделилась и своей историей — также о выкидыше и о том, как продолжала работать, несмотря на внутреннюю боль.

"Мне следовало бы просто пойти домой и лечь спать рядом с мужем. Но я просто перевела дух и вышла на сцену", — рассказала она.

Обе женщины говорили о том, как общество навешивает на женщин ярлыки "вечной силы", особенно в период материнства и потерь. Их разговор стал важным напоминанием: за внешней стойкостью часто скрывается глубокая боль, которую не видно снаружи.

Первый эпизод подкаста вышел в тот же день, когда принц Гарри находился в Королевском суде Лондона по делам, связанным с безопасностью. В той же серии Меган беседовала с Уитни Вулф Херд, создательницей приложения для знакомств Bumble. Они говорили о трудностях материнства, страхах после родов и о том, как мало об этом по-настоящему говорят вслух.

Напомним, впервые Меган Маркл рассказала о выкидыше ещё в 2020 году — тогда её личное эссе было опубликовано в New York Times. Она описала тот момент с болезненной точностью: это случилось, когда она была с Арчи.

"Я упала на пол с ним на руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Весёлая мелодия резко контрастировала с моим чувством, что что-то было не так", — вспоминала она.

Своей откровенностью Меган вновь напомнила: материнство — это не только радость, но и хрупкость. И у каждой женщины должна быть возможность говорить об этом вслух, не опасаясь быть осуждённой или непонятой.

Уточнения

Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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