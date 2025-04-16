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Разлад в королевской семье: что на самом деле разрушило отношения Гарри и Уильяма

2:20
Шоу-бизнес

Королевская семья снова в центре внимания — на этот раз поводом стала новая волна обсуждений взаимоотношений принцев Гарри и Уильяма. Хотя сегодня между ними, как сообщается, нет прежнего напряжения, прошлое всё ещё всплывает в публикациях и воспоминаниях близких к монаршей семье инсайдеров.

Принц Гарри
Фото: flickr.ru by DoD News Features, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Принц Гарри

Одной из таких стала Тина Браун - известная журналистка и бывший главный редактор Vanity Fair и The New Yorker. В своих откровениях она заявила, что перелом в отношениях между братьями произошёл после свадьбы Уильяма с Кейт Миддлтон. Гарри, по её словам, воспринимал это не как радостное событие, а как начало отдаления. Он чувствовал, что их братская связь ослабевает, и воспринимал происходящее как потерю близости, которая когда-то была незыблемой.

По версии Браун, принц Гарри никогда по-настоящему не мог понять, почему Уильям так тесно сблизился с семьёй Миддлтон. Более того, Гарри считал этот "уютный мир" Кейт и её родственников слишком предсказуемым и даже утомительным. Он не чувствовал себя частью их круга и со временем начал воспринимать себя как стороннего наблюдателя в жизни родного брата.

Главный редактор Majesty Magazine Джо Литтл добавляет, что Уильям, напротив, легко вписался в семью Миддлтон. Он находил в ней комфорт и тепло — и это притяжение возникло ещё до свадьбы. Гарри же ощущал, что его как будто выталкивают — и с каждым годом дистанция между братьями росла.

Конечно, говорить об этом начали не вчера. О трудностях в отношениях Уильяма и Гарри впервые открыто заговорили после того, как младший из братьев вместе с Меган отказался от королевских обязанностей. В британской прессе долго обсуждали их охлаждение, даже открытое соперничество.

Однако позже появились сообщения, что отношения всё же начали выправляться. Сегодня инсайдеры осторожно утверждают: "между братьями стало лучше, чем было". Но явно понятно одно — трещина в братской связи появилась задолго до громких заголовков, и ключевым фактором, возможно, действительно стала не столько Меган, сколько семья Кейт.

Уточнения

Принц Генри герцог Сассекский (англ. Prince Henry, Duke of Sussex; род. 15 сентября 1984, Паддингтон, Лондон, Великобритания), полное имя — Генри Чарльз Альберт Дэвид (англ. Henry Charles Albert David) — член британской королевской семьи, Младший сын короля Карла III и принцессы Дианы, брат принца Уильяма.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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