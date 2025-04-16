Скандалы, запреты и суды — чем закончилась идея Канье Уэста о школе будущего

2:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Канье Уэст снова в центре внимания. Но на этот раз не из-за громкого релиза, модного скандала или очередного неожиданного высказывания. Причина — провал его личного образовательного проекта. Христианская школа Donda Academy, названная в честь матери музыканта и преподнесённая как "революция в обучении", официально прекратила своё существование летом 2024 года. И, как выясняется, не без веских причин.

Фото: www.flickr.com by Peter Hutchins from DC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Репер Канье Уэст

Изначально идея выглядела вдохновляюще: школа для детей с творческим мышлением, свободной подачей материала и нестандартной программой. На практике же всё оказалось гораздо менее романтично. Спустя несколько месяцев после открытия в учебном заведении начались массовые увольнения преподавателей, а родители стали жаловаться на неразбериху в организации учебного процесса.

Бывшие сотрудники говорят, что настоящего обучения практически не было. Учебники пылились на полках, а дети в основном играли целыми днями. Мало того — школа находилась в недостроенном помещении, где, по словам бывшего заместителя директора, торчали оголённые провода, не было горячей воды и элементарной системы дисциплины. Попытки сообщить об этом заканчивались увольнениями.

Особое беспокойство у родителей и педагогов вызвали слухи, что Канье Уэст лично настаивал, чтобы все ученики и сотрудники брились налысо, а книги, связанные с историей борьбы за права чернокожих — например, о Мартине Лютере Кинге и Малкольме Иксе — оказались под запретом.

Финалом стал целый ряд судебных исков от бывших сотрудников, обвинивших Donda Academy в создании токсичной атмосферы и незаконных увольнениях. Часть исков была урегулирована в марте 2025 года, но несколько дел по-прежнему находятся в процессе рассмотрения.

Дополнительные проблемы возникли и с калифорнийскими властями: школа не предоставила необходимую отчётность, за что могла лишиться налоговых льгот. После этого было принято решение окончательно закрыть учебное заведение.

Официальные представители Канье Уэста все обвинения отвергают.

Когда Donda Academy только начинала работу, проект подавался как элитная площадка для воспитания "нового поколения гениев". Стоимость обучения при этом составляла около 15 тысяч долларов в год — за что, по мнению родителей, они в итоге получили лишь хаос и разочарование.

Уточнения

Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.



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