Астраханские фанаты перешли черту: Егор Крид был в шоке от их выходки на своём концерте и повернулся спиной к залу

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Егор Крид обиделся на фанатов на концерте в Астрахани. Всё случилось из-за того, что одной зрительнице стало плохо, но потом оказалось, что она притворилась и на самом деле нормально себя чувствовала.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Егор Крид

Пока Крид верил девушке, он остановил концерт в готовности оказать ей помощь. Вслед за этой зрительницей некоторые другие присутствующие в зале тоже стали симулировать плохое самочувствие. Когда обман раскрылся, Крид встал спиной к зрителям. Притворщики были вынуждены громко извиниться.

"Если вдруг кому-то становится плохо, первое, кому вы должны сказать, — это людям по первым линиям, которые вас слышат, вас увидят и вам помогут. Второе, на каждых концертах продаётся вода, здесь она тоже продаётся. Вот мы раздали всё, что было. Но, ребят, понимаете, да? Не-не, тут никаких "извини". Зачем вам передо мной извиняться? Вы мне ничего не сделали. И я вам ничего сделал плохого. Мы делаем концерт. Просто вы устроили чуть-чуть…" — заявил певец во время выступления.

В целом концерт разочаровал зрителей ещё до начала, потому что им пришлось ждать Крида 40 минут, но и на самом концерте астраханцам далеко не всё пришлось по вкусу, например, то, что исполнитель возмущался высокими ценами на икру. Об этом сообщает Super.ru.

Уточнения

Его́р Крид (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий.



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