Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три врага стройности: стресс, обмен веществ и то, с чем ты родился
Съешь это на завтрак — и забудешь о дефиците витамина D
Перекрёсток ошибок: где водители теряют права и терпение
Трамп играет в долгую: пошлины могут избавить США от долговой ловушки
Астраханские фанаты перешли черту: Егор Крид был в шоке от их выходки на своём концерте и повернулся спиной к залу
Рай для интровертов: секретный уголок Европы, где вода чище, чем в бассейне
Пять утренних ритуалов, которые превратят ваш день в мини-путешествие
Далеко за звёздами что-то дышит: химия, которая заставила человечество затаить дыхание
Готовы ли вы к жизни за городом? Вот что часто забывают новосёлы

Депутат Останина требует от звёзд бесплатно петь 9 мая: вот какой ответ она получила от Лолиты

1:13
Шоу-бизнес

Депутат Государственной Думы Нина Останина возмутилась, что артисты получают огромные гонорары за свои выступления.

Концерт в честь Дня Победы
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Концерт в честь Дня Победы

В период подготовки к празднованию Дня победы некоторые артисты шоу-бизнеса озвучили свои пожелания насчёт того, какое вознаграждение они хотят получить за выступление в праздничный день.

Нина Останина подчеркнула, что особенно в День Победы артисты должны выступать бесплатно в благодарность оставшимся в живых ветеранам. Нину Останину поддержал депутат Игорь Антропенко, заявив, что оплата концертов не должна быть из государственного бюджета.

Лолита Милявская прокомментировала призывы депутатов про бесплатные выступления.

"Если говорить о выездных концертах, то тут точно нужно финансирование, связанное с доставкой артистов, аппаратуры, сценического пространства. И кормить обязательно три раза в день", — приводит слова Лолиты издание "Радус".

Певица отметила, что в Москве в День Победы многие артисты выступают бесплатно, но в других городах они сталкиваются с дополнительными расходами, связанными с организацией концертов.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Садоводство, цветоводство
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой Аудио 
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне
Недвижимость
Прощай, микроволновка: комбинированная конвекционная печь — новый тренд на кухне Аудио 
Фестиваль Вайкуле в Юрмале трещит по швам: почему билеты на Рандеву никто не берёт
Правда ТВ
Фестиваль Вайкуле в Юрмале трещит по швам: почему билеты на Рандеву никто не берёт Аудио 
Популярное
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен

Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.

Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Неожиданное место в Солнечной системе признали идеальным для жизни
Долгожители едят дважды в день — и вот что у них на тарелке
На светофорах загорится четвёртый цвет — забудьте всё, чему вас учили в автошколе
Сводка с фронта: Небензя заявил, что прекращение огня нереалистично, Горнальский монастырь зачищен Дмитрий Плотников АЭС Белене снова нужна Болгарии, потому что у неё сменился хозяин Любовь Степушова Истории любви: несмотря на развод с Жозефиной, Наполеон любил ее до самой смерти Ирина Шлионская
Как добиться эффекта накладных ресниц — без макияжа и наращивания
Забудьте про муравейники в огороде: натуральное решение уже у вас под рукой
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Время над ними не властно: 5 пород собак, живущих почти 20 лет
Последние материалы
Астраханские фанаты перешли черту: Егор Крид был в шоке от их выходки на своём концерте и повернулся спиной к залу
Рай для интровертов: секретный уголок Европы, где вода чище, чем в бассейне
Пять утренних ритуалов, которые превратят ваш день в мини-путешествие
Далеко за звёздами что-то дышит: химия, которая заставила человечество затаить дыхание
Готовы ли вы к жизни за городом? Вот что часто забывают новосёлы
Муравьи в панике, тля в бегах: как устроить ловушку без химии и суеты
Как накормить Барсика таблеткой и не лишиться руки и настроения
Этот список продуктов перевернёт ваше понимание о ЗОЖ
Вкусный ритуал, который может запустить гормональные качели
ТОП-5 самых могучих грузовиков СССР  
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.