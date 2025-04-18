Депутат Государственной Думы Нина Останина возмутилась, что артисты получают огромные гонорары за свои выступления.
В период подготовки к празднованию Дня победы некоторые артисты шоу-бизнеса озвучили свои пожелания насчёт того, какое вознаграждение они хотят получить за выступление в праздничный день.
Нина Останина подчеркнула, что особенно в День Победы артисты должны выступать бесплатно в благодарность оставшимся в живых ветеранам. Нину Останину поддержал депутат Игорь Антропенко, заявив, что оплата концертов не должна быть из государственного бюджета.
Лолита Милявская прокомментировала призывы депутатов про бесплатные выступления.
"Если говорить о выездных концертах, то тут точно нужно финансирование, связанное с доставкой артистов, аппаратуры, сценического пространства. И кормить обязательно три раза в день", — приводит слова Лолиты издание "Радус".
Певица отметила, что в Москве в День Победы многие артисты выступают бесплатно, но в других городах они сталкиваются с дополнительными расходами, связанными с организацией концертов.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Он не любит солнце, спит всё лето и нерестится в январе. Вот почему налима называют самой странной рыбой в наших водоёмах.