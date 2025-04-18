Депутат Останина требует от звёзд бесплатно петь 9 мая: вот какой ответ она получила от Лолиты

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Государственной Думы Нина Останина возмутилась, что артисты получают огромные гонорары за свои выступления.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Концерт в честь Дня Победы

В период подготовки к празднованию Дня победы некоторые артисты шоу-бизнеса озвучили свои пожелания насчёт того, какое вознаграждение они хотят получить за выступление в праздничный день.

Нина Останина подчеркнула, что особенно в День Победы артисты должны выступать бесплатно в благодарность оставшимся в живых ветеранам. Нину Останину поддержал депутат Игорь Антропенко, заявив, что оплата концертов не должна быть из государственного бюджета.

Лолита Милявская прокомментировала призывы депутатов про бесплатные выступления.

"Если говорить о выездных концертах, то тут точно нужно финансирование, связанное с доставкой артистов, аппаратуры, сценического пространства. И кормить обязательно три раза в день", — приводит слова Лолиты издание "Радус".

Певица отметила, что в Москве в День Победы многие артисты выступают бесплатно, но в других городах они сталкиваются с дополнительными расходами, связанными с организацией концертов.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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