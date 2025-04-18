Новая любовь Азизы: как 61-летний бизнесмен покорил сердце звезды после скандала на НТВ

Певица Азиза, принимавшая участие в шоу "Суперстар!" на НТВ, занимала лидирующее положение, но в финале потерпела неудачу. Лера Кудрявцева отказалась оценивать выступление певицы, обвинив её в запугивании членов жюри и съёмочной группы. В результате Азиза откатилась на третье место.

Фото: commons.wikimedia.org by Salicyna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розы

После скандального финала Азиза нашла поддержку у одного бизнесмена, которого знала раньше, но близкие отношения у Азизы и её 61-летнего ровесника завязались совсем недавно.

Новый возлюбленный оказывает Азизе знаки внимания, ободряет и поддерживает артистку. Он покорил сердце Азизы заботой, уважением и тем, что преподносит ей множественные сюрпризы. В день рождения певицы возлюбленный прислал ей в подарок шикарный букет из ста роз. Представитель mk.ru поинтересовался у Азизы её новым романом.

"Свято место пусто не бывает", — ответила певица.

Знакомый Азизы, который знает о её личной жизни, рассказал изданию, что для звезды главное в отношениях между двумя людьми, — это душевная близость, которую она обрела.

Уточнения

Ази́за Абдурахи́мовна Мухаме́дова, более известная мононимно как Ази́за (род. 10 апреля 1964, Ташкент, СССР) — советская, узбекская и российская певица, композитор и поэтесса-песенник. Народная артистка Карачаево-Черкесии (2010).



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