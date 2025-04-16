Бывшая жена и дочь Бена Аффлека наслаждаются отдыхом в Нью-Йорке

Мать и дочь были сфотографированы на прогулке с друзьями в центре Манхэттена.
В августе 2024 года начался новый этап совместного воспитания Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, поскольку их старшая дочь "вылетела из гнезда", чтобы поступить в аспирантуру.
Вайолет, первенец пары, переехала в Нью-Хейвен, штат Коннектикут, чтобы учиться в престижном Йельском университете. Однако это не помешало молодой женщине использовать любую возможность, чтобы вернуться домой и побыть с родными.
Последняя семейная встреча произошла не в Лос-Анджелесе, а на другом конце страны, поскольку студентка наслаждалась отдыхом в Нью-Йорке со своей знаменитой мамой.
В минувшие выходные, а именно в субботу, 12 апреля, Дженнифер и Вайолет были сфотографированы во время прогулки с друзьями в центре Манхэттена. Хотя день выдался немного дождливым, это не обескуражило группу, поскольку она была замечена весело прогуливающейся и даже фотографирующей себя.
Следуя строгой линии благоразумия своих родителей, Вайолет решила вести жизнь вдали от всеобщего внимания. Неизвестно, есть ли у нее учетные записи в социальных сетях, и если они у неё есть, они наверняка являются частными и защищены, чтобы их было нелегко идентифицировать.
Более двух лет назад молодая женщина произвела фурор, посетив государственный ужин в Белом доме. Молодая женщина сопровождала свою мать на мероприятие, организованное Джо и Джилл Байден в честь президента Франции Эммануэля Макрона.
Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий «Оскар».
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