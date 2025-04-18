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Роковая зависимость артистов: Леонид Агутин назвал истинную причину алкоголизма в мире шоу-бизнеса

1:21
Шоу-бизнес

Леонид Агутин рассказал о частой алкогольной зависимости среди артистов и звёзд шоу-бизнеса на YouTube-канале Александра Соколовского.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Агутин

Во время выступлений перед публикой артист должен быть в позитивном настроении, поэтому, как отметил Агутин, на сцене начинает вырабатываться фермент удовольствия. После концерта артисту может чего-то не хватать, и он прибегает к спиртным напиткам.

"Две проблемы у хороших музыкантов: алкоголь и его отсутствие. Как лавировать между? С этим очень тяжело справиться. Выступая на сцене, ты из себя постоянно насильственным образом вытаскиваешь фермент удовольствия, ты должен его выделять. Ты его получаешь и подсаживаешься на него", — заявил певец.

Кто-то из коллег, с которыми начинал выступать Леонид Агутин, не справились с проблемой алкоголизма. Некоторые рано ушли из жизни, но кто-то успешно справился. Сам Агутин не исключение, он, как и его коллеги, злоупотреблял спиртными напитками, но сумел справиться с алкогольной зависимостью.

Также Леонид Агутин отметил, что особенно тяжело бывает во время гастролей. Дома бывает легче как-то себя контролировать, а в поездке артисты скорее могут сорваться и позволить себе выпить лишнего.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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