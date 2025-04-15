Пётр Чернышев со слезами на глазах произнёс речь в память о Заворотнюк

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист Пётр Чернышев почтил память актрисы Анастасии Заворотнюк.

Фото: ВК-аккаунт Петра Чернышева is licensed under public doman Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Пётр Чернышев

Пётр Чернышев перед началом ледового шоу произнёс речь в честь своей покойной супруги Анастасии Заворотнюк.

Фигурист уверен, что жена бы оценила творческий проект, в котором он участвует.

"Настя, конечно, безумно счастлива была бы это видеть. И я думаю, что с нами сейчас радуется этому", — со слезами на глазах сказал Пётр.

Слова Чернышева подтвердила Татьяна Навка.

Судьбоносная встреча Чернышева и Заворотнюк произошла на льду. Фигурист и актриса вместе участвовали в шоу "Ледниковый период".

Ранее Анне Заворотнюк захотелось поделиться с покойной матерью радостной новостью.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Заворотню́к (3 апреля 1971, Астрахань, РСФСР, СССР — 29 мая 2024, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации (2006).



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