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Смерть Алфёрова и странная судьба его брата: что связывает два трагических случая?

1:10
Шоу-бизнес

Смерть актёра Владимира Алферова вновь актуализировала загадочные обстоятельства смерти его брата, о которых рассказывает его невеста.

Свеча
Фото: commons.wikimedia.org by Dittymathew, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Свеча

Невеста Алфёрова Людмила Щепеткова увидела мистику в смерти актёра. Она вспомнила, что брат артиста тоже умер при странных обстоятельствах.

Ранее вдова Владимира Лёвкина раскрыла, чувствовал ли артист приближение смерти.

Женщина рассказала, что брат Алфёрова был известным художником, картины которого стоят дорого. Мужчина умер в 2004 году. Есть версия, что Сергея Алфёрова убили.

"Такое совпадение, что две смерти в одной семье при невыясненных обстоятельствах", — цитирует слова Людмилы aif.ru.

Щепеткова отметила, что Владимир Алфёров перед кончиной был полон планов на будущее. Он хотел переехать в Россию из Болгарии. Не стало 58-летнего артиста 13 марта.

Щепеткова не исключает, что Владимира могли отравить подозрительные люди, которые крутились возле него в последнее время.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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