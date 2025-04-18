Мария Погребняк перечислила список санкций против отцов-невидимок

Блогер Мария Погребняк объяснила, какие санкции следует ввести против отцов, которые уклоняются от выплат алиментов на детей.
Мария Погребняк уверена, что "отцов-невидимок" нужно ловить на улицах с помощью камер наружного наблюдения.
Она предложила также ввести жёсткие санкции для тех, кто не хочет помогать своим детям материально.
"Например:
— Запрет на кредиты и ипотеки
— Блокировка права регистрировать брак (не можешь содержать своих детей — зачем новые?)
— Ограничение выезда за границу (отдыхать в Турции, пока твой ребёнка ест макароны без масла? Нет уж", — перечислила звезда Интернета.
Многодетная мать считает, что данные ограничения следует сделать автоматическими.
Она не согласна с теми, кто видит в этом нарушение прав. Она призвала обратить внимание на детей, которые бедствуют из-за того, что их отцы не платят алименты.
"Пора менять законы и отношение к проблеме. Не платишь алименты — тебя ждёт не просто "стыдно", а реальные последствия", — выступила с инициативой Мария.
Погребняк объяснила, что в депутаты идти не собиралась, однако подумывает об этом. Её цель — защить права женщин.
Алиме́нты (от лат. alimentum — иждивение, содержание) — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д.
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