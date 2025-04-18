Мария Погребняк перечислила список санкций против отцов-невидимок

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк объяснила, какие санкции следует ввести против отцов, которые уклоняются от выплат алиментов на детей.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кукла в коляске

Мария Погребняк уверена, что "отцов-невидимок" нужно ловить на улицах с помощью камер наружного наблюдения.

Она предложила также ввести жёсткие санкции для тех, кто не хочет помогать своим детям материально.

"Например:

— Запрет на кредиты и ипотеки

— Блокировка права регистрировать брак (не можешь содержать своих детей — зачем новые?)

— Ограничение выезда за границу (отдыхать в Турции, пока твой ребёнка ест макароны без масла? Нет уж", — перечислила звезда Интернета.

Многодетная мать считает, что данные ограничения следует сделать автоматическими.

Она не согласна с теми, кто видит в этом нарушение прав. Она призвала обратить внимание на детей, которые бедствуют из-за того, что их отцы не платят алименты.

"Пора менять законы и отношение к проблеме. Не платишь алименты — тебя ждёт не просто "стыдно", а реальные последствия", — выступила с инициативой Мария.

Погребняк объяснила, что в депутаты идти не собиралась, однако подумывает об этом. Её цель — защить права женщин.

Уточнения

Алиме́нты (от лат. alimentum — иждивение, содержание) — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку, взрослого ребёнка — пожилому родителю, и т. д.



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