Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше не кладовка: этот секрет превратит ваш крошечный балкон в райский уголок
МРТ: что делать, если страх закрытых пространств мешает пройти обследование
Когда масло уходит быстрее, чем зарплата — ищем проблему не под капотом
Пора по-настоящему влюбиться: в этих городах Великобритании медовый месяц как в романтическом кино
Пушистый ужас: как приручить волосы и больше не страдать от электризации
Зайцем не проедут! Регионы России получат право взимать плату с грузовиков на региональных дорогах
Микроробот без батарейки! Новая находка учёных может изменить мир опыления
Зачем садоводы рекомендуют использовать сахар для улучшения газонов
Мышцы растут быстрее, сила — плюс 15%: врач рассказал о простом способе улучшить показатели

Джанабаева показала кадры со дня рождения дочки Агаты

0:45
Шоу-бизнес

Семья Валерия Меладзе отпраздновала день рождения дочки Агаты.

Певец Валерий Меладзе с семьёй
Фото: Инстаграм Альбины Джанабаевой is licensed under public doman
Певец Валерий Меладзе с семьёй

Альбина Джанабаева опубликовала в социальных сетях кадры со дня рождения дочки Агаты от певца Валерия Меладзе.

"Ура, 4 года!" — написала под кадрами Альбина.

Большая семья по русской традиции поводила хороводы вокруг девочки с песенкой про каравай.

У Валерия Меладзе шестеро детей: три взрослых дочери от первого брака с Ириной Малухиной, два сына и дочка Агата от певицы Альбины Джанабаевой. 

Ранее Валерия Меладзе озадачил подарок поклонников. Он заявил, что передаст необычный презент брату, музыканту Константину Меладзе.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Домашние животные
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите Аудио 
Кот или кошка: кого лучше завести — неожиданная правда
Домашние животные
Кот или кошка: кого лучше завести — неожиданная правда Аудио 
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Популярное
Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты

Французские учёные обнаружили, что день на Уране стал дольше. Что это значит — и может ли нечто подобное случиться с Землёй?

Ещё чуть-чуть, и время остановится: что происходит с вращением седьмой планеты
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Скинуть до 15 кг веса можно без тренировок и диет: нужно просто ходить и отдыхать по этому принципу
Не блонд и не шатен: знакомься с оттенком, который захватил салоны
Фрукт, который не найти в магазине, но он вкуснее торта и полезнее брокколи
Возвращение поставок трубопроводного газа в ЕС рискованно для России Любовь Степушова Эволюция легендарного ВАЗа: от копейки до последних моделей Дмитрий Плотников Судьба Земли в далёком будущем: что произойдёт, когда Солнце начнёт расширяться? Игорь Буккер
Машины-легенды: что купить, чтобы забыть дорогу в сервис
Дерево работает вхолостую? Есть способ заставить вишню плодоносить снова
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Секрет сладких томатов — его забывают даже опытные дачники
Последние материалы
Эти 10 привычек японок избавят от лишнего веса
Не выбрасывай букет — вырасти из него целый куст
Когда элегантность и ярость встречаются: история русской борзой от Орды до шоу
Белый уксус больше не нужен? Этот продукт с кухни отмоет дом до блеска
Зачем армии тепловоз на колесах? История самой странной машины 2000-х
Петербургская биржа запускает: БРИКС готовится к революции в торговле зерном
За кашлем может скрываться не простуда: 6 болезней под маской ОРВИ
Зеленое кольцо на желтке: косметический дефект или повод выбросить сваренное вкрутую яйцо
Выбор белья под облегающую одежду: секреты, которые помогут избежать модных фейлов
Последний звонок Skype? Microsoft переводит пользователей на Teams
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.