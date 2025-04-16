Джанабаева показала кадры со дня рождения дочки Агаты

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Семья Валерия Меладзе отпраздновала день рождения дочки Агаты.

Фото: Инстаграм Альбины Джанабаевой is licensed under public doman Певец Валерий Меладзе с семьёй

Альбина Джанабаева опубликовала в социальных сетях кадры со дня рождения дочки Агаты от певца Валерия Меладзе.

"Ура, 4 года!" — написала под кадрами Альбина.

Большая семья по русской традиции поводила хороводы вокруг девочки с песенкой про каравай.

У Валерия Меладзе шестеро детей: три взрослых дочери от первого брака с Ириной Малухиной, два сына и дочка Агата от певицы Альбины Джанабаевой.

Ранее Валерия Меладзе озадачил подарок поклонников. Он заявил, что передаст необычный презент брату, музыканту Константину Меладзе.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).



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