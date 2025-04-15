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Виктория Боня заявила, что на Эвересте собирается встретиться с Богом

0:48
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня отправилась покорять самую высокую точку планеты — гору Эверест.

Эверест
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эверест

Виктория Боня опубликовала в социальных сетях видео с огромными сумками с альпинистским снаряжением, необходимым ей для восхождения на Эверест.

"Ну что! Время пришло! Я вылетаю в Катманду", — написала звезда телестройки под кадрами.

Она надеется, что снова удивит Бога в процессе восхождения на гору.

"Это будет очередная встреча с Богом и ещё более глубокое познание себя", — объяснила модель.

Боня подчеркнула, что мечтала покорить Эверест уже десятки лет назад.

Ранее Виктория Боня показала свою необычную кровать альпиниста с имитацией высоты.

Уточнения

Джомолу́нгма — высочайшая вершина Земли (8848,86 м). Часть горного хребта Махалангур-Химал. Как высочайшая гора планеты впервые определена в 1852 году. На вершину совершено свыше 12 тысяч восхождений.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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