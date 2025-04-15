Виктория Боня заявила, что на Эвересте собирается встретиться с Богом

Звезда "Дома-2" Виктория Боня отправилась покорять самую высокую точку планеты — гору Эверест.
Виктория Боня опубликовала в социальных сетях видео с огромными сумками с альпинистским снаряжением, необходимым ей для восхождения на Эверест.
"Ну что! Время пришло! Я вылетаю в Катманду", — написала звезда телестройки под кадрами.
Она надеется, что снова удивит Бога в процессе восхождения на гору.
"Это будет очередная встреча с Богом и ещё более глубокое познание себя", — объяснила модель.
Боня подчеркнула, что мечтала покорить Эверест уже десятки лет назад.
Ранее Виктория Боня показала свою необычную кровать альпиниста с имитацией высоты.
Джомолу́нгма — высочайшая вершина Земли (8848,86 м). Часть горного хребта Махалангур-Химал. Как высочайшая гора планеты впервые определена в 1852 году. На вершину совершено свыше 12 тысяч восхождений.
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Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.