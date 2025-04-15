Собчак рассказала, что российские звёзды боятся поздравлять Пугачёву

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поведала, с какими трудностями она столкнулась, когда просила российских артистов поделиться воспоминаниями об Алле Пугачёвой.

Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой is licensed under public doman Певица Алла Пугачёва

Собчак рассказала, что в 2024 году в честь 75-летнего юбилея Аллы Пугачёвой она снимала фильм о Примадонне.

"Если бы вы знали, как это было тяжело и сколько людей вообще испугалось давать какие-то комментарии", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Журналистка отметила, что боялись говорить о певице бывшие друзья Пугачёвой. Нашлись, однако, и те, кто не испугался высказаться о легендарной певице.

"Мы вас очень любим, Алла Борисовна! Независимо от места пребывания, ваше творчество вне времени и расстояний", — обратилась Собчак к Пугачёвой, которой 15 апреля исполнилось 76 лет.

Ранее Станислав Садальский и поэт-песенник Илья Резник совместно поздравили Примадонну.

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