Собчак рассказала, что российские звёзды боятся поздравлять Пугачёву

Ксения Собчак поведала, с какими трудностями она столкнулась, когда просила российских артистов поделиться воспоминаниями об Алле Пугачёвой.
Собчак рассказала, что в 2024 году в честь 75-летнего юбилея Аллы Пугачёвой она снимала фильм о Примадонне.
"Если бы вы знали, как это было тяжело и сколько людей вообще испугалось давать какие-то комментарии", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Журналистка отметила, что боялись говорить о певице бывшие друзья Пугачёвой. Нашлись, однако, и те, кто не испугался высказаться о легендарной певице.
"Мы вас очень любим, Алла Борисовна! Независимо от места пребывания, ваше творчество вне времени и расстояний", — обратилась Собчак к Пугачёвой, которой 15 апреля исполнилось 76 лет.
Ранее Станислав Садальский и поэт-песенник Илья Резник совместно поздравили Примадонну.
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