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Лолита Милявская сравнила себя с турецким отелем: нужен мужик

0:47
Шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская объяснила, в чём она видит своё сходство с отелем в Турции формата "всё включено".

Певица Лолита Милявская
Фото: ВК-аккаунт Лолиты Милявской is licensed under public doman
Певица Лолита Милявская

61-летняя Лолита Милявская стала обладательницей награды в номинации "Легенда" премии "VOICE: Главные лица".

Звезда рассказала, что живёт простой жизнью. Она отметила, что два года назад отказалась от употребления спиртных напитков. Досуг артистка, по её признанию, она заполняет просмотром сериалов и чтением светской хроники.

"Я не гламурная, я крошка-картошка, я турецкий отель, но нужен мужик и чтобы всё включено", — объяснила певица. 

Ранее Лолита Милявская рассказала, почему перестала ходить на свидания с мужчинами.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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