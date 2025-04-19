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Водонаева раскритиковала идеи русских сказок: Кощей — хозяйственный, а Иван — бездельник

0:55
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева объяснила, какая мораль русских сказок, на её взгляд, является глубоко ошибочной.

Актёр Виктор Хориняк в сериале "Последний богатырь. Наследие"
Фото: youtube.com by ютуб-канал START, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Виктор Хориняк в сериале "Последний богатырь. Наследие"

Алёна Водонаева опубликовала в социальных сетях фрагмент мультфильма "Царевна-лягушка".

Она не понимает, почему прекрасные женщины в сказках всегда выбирали авантюристов.

"Я одного понять не могу, почему нам с детства внушали то, что Кощей (хозяйственный, умный, богатый, властный мужик) — плохой. А Иван-дурак (бездельник Емеля и ещё какой-нибудь подобный нищий ленивый обух) — хороший?" — выразила своё недоумение Алёна.

Не одобрила она и то, что Кощея изображали внешне отталкивающим с зелёным лицом.

Раскритиковала она и установку для мужчин, которым в сказках внушали, что если привести домой лягушку, то она через какое-то время станет царевной.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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