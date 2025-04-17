Пятизвёздочный сюрприз: Лолита пригласила звёздного коллегу в Турцию

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита побывала на светской премии в Доме музыки. Её наградили поездкой в Турцию, но певица хочет, чтобы с ней поехал кто-нибудь за компанию.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лолита

"Нужен нормальный, турецкий, добротный мужик", — сказала она.

На том же мероприятии присутствовал Алексей Воробьёв, и, посмотрев на него, Лолита решила, что он идеальный компаньон. Исполнительница предложила Алексею поехать с ней в Турцию и вместе жить в пятизвёздочном отеле.

"Я могу предложить тебе комнату в турецком отеле, я разделю с тобой этот завтрак", — обратилась Лолита к Воробьёву.

Все присутствующие в тот момент в зале оценили идею совместного путешествия Лолиты и Воробьёва, но что ответил сам певец, пока остаётся загадкой. Об этом сообщает mk.ru.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.