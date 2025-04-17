Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 вторых блюд от бабушек СССР
Один из лучших пляжей Англии оказался совсем не там, где вы думаете
Воздух стал чище, а настроение — лучше: всё благодаря этим растениям
ЕС не решился перекрыть газ России и пошёл на попятную
Бег для похудения: сколько раз в неделю тренироваться, чтобы быстро достичь желаемого
Нанопластика против кератина: безопасное выпрямление — это реально
Цветок, что видит души: бархатцы и их загадочная слава на границе миров
Земля уходит из-под ног: Болонья оседает сантиметр за сантиметром — и никто ничего не делает
Пока вы ждёте результат анализа, ваша собака уже знает диагноз

Пятизвёздочный сюрприз: Лолита пригласила звёздного коллегу в Турцию

0:49
Шоу-бизнес

Лолита побывала на светской премии в Доме музыки. Её наградили поездкой в Турцию, но певица хочет, чтобы с ней поехал кто-нибудь за компанию.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лолита

"Нужен нормальный, турецкий, добротный мужик", — сказала она.

На том же мероприятии присутствовал Алексей Воробьёв, и, посмотрев на него, Лолита решила, что он идеальный компаньон. Исполнительница предложила Алексею поехать с ней в Турцию и вместе жить в пятизвёздочном отеле.

"Я могу предложить тебе комнату в турецком отеле, я разделю с тобой этот завтрак", — обратилась Лолита к Воробьёву.

Все присутствующие в тот момент в зале оценили идею совместного путешествия Лолиты и Воробьёва, но что ответил сам певец, пока остаётся загадкой. Об этом сообщает mk.ru.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Наука и техника
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался Аудио 
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен
Домашние животные
Тресковый мутант в пресной воде: кто такой налим и чем он опасен Аудио 
Надёжный мотор, но коробка — беда: 5 трансмиссий, которые ломаются раньше срока
Авто
Надёжный мотор, но коробка — беда: 5 трансмиссий, которые ломаются раньше срока Аудио 
Популярное
Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода

Хочешь сэкономить на шинах? Осторожно — вместо выгодной покупки можешь получить пустой кошелёк. Как не попасться на уловки интернет-аферистов?

Купил шины — остался без них: новая схема весеннего развода
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Её выбрасывают миллионы — а она способна оживить любой сад
Необычный салат с плавленым сыром — почему он такой вкусный
Белокрылка сбежит с вашего участка: нужен всего один овощ
Штурм касс и магический час: как купить билеты в Крым и на Кубань на лето-2025 Олег Володин Сводка с фронта: Зеленский угрожает РФ неотвратимым ударом, Трамп отказался поставлять Киеву оружие даже за деньги Дмитрий Плотников Мария Шукшина: Сегодня в кино нет цензуры в первую очередь для греха Анжела Якубовская
Ответ искусственного интеллекта о Маске: так откровенно об этом ещё никто не высказывался
Зелёные красавцы на грани: 6 весенних ошибок, которые превращают туи в солому
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Завтрак, от которого не полнеют: просто, сытно и без калорийных ловушек
Последние материалы
ТОП-5 вторых блюд от бабушек СССР
Один из лучших пляжей Англии оказался совсем не там, где вы думаете
Воздух стал чище, а настроение — лучше: всё благодаря этим растениям
ЕС не решился перекрыть газ России и пошёл на попятную
Бег для похудения: сколько раз в неделю тренироваться, чтобы быстро достичь желаемого
Пятизвёздочный сюрприз: Лолита пригласила звёздного коллегу в Турцию
Нанопластика против кератина: безопасное выпрямление — это реально
Штурм касс и магический час: как купить билеты в Крым и на Кубань на лето-2025
Цветок, что видит души: бархатцы и их загадочная слава на границе миров
Земля уходит из-под ног: Болонья оседает сантиметр за сантиметром — и никто ничего не делает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.