Пятизвёздочный сюрприз: Лолита пригласила звёздного коллегу в Турцию

Лолита побывала на светской премии в Доме музыки. Её наградили поездкой в Турцию, но певица хочет, чтобы с ней поехал кто-нибудь за компанию.
"Нужен нормальный, турецкий, добротный мужик", — сказала она.
На том же мероприятии присутствовал Алексей Воробьёв, и, посмотрев на него, Лолита решила, что он идеальный компаньон. Исполнительница предложила Алексею поехать с ней в Турцию и вместе жить в пятизвёздочном отеле.
"Я могу предложить тебе комнату в турецком отеле, я разделю с тобой этот завтрак", — обратилась Лолита к Воробьёву.
Все присутствующие в тот момент в зале оценили идею совместного путешествия Лолиты и Воробьёва, но что ответил сам певец, пока остаётся загадкой. Об этом сообщает mk.ru.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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