Актрису Настасью Самбурскую сшиб мопед на пешеходном переходе в Москве

Актриса Настасья Самбурская стала жертвой ДТП на дороге в столице.
В Сеть попали кадры, на которых Настасья Самбурская переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Перед актрисой резко остановился автомобиль, она продолжила путь по зебре и была сбита с ног проезжающим мимо мопедом.
От удара Самбурская упала на капот внедорожника.
Водитель автомобиля попытался помочь актрисе, а водитель мопеда свалился, проехав несколько метров после столкновения с пешеходом.
Звезда сериала "Универ" гордо отказалась от медицинской помощи и самостоятельно покинула место ДТП.
Ранее певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе.
Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, фотомодель и телеведущая.
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