Актрису Настасью Самбурскую сшиб мопед на пешеходном переходе в Москве

Актриса Настасья Самбурская стала жертвой ДТП на дороге в столице.

Фото: ВК-аккаунт Настасьи Самбурской is licensed under public doman Актриса Настасья Самбурская

В Сеть попали кадры, на которых Настасья Самбурская переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Перед актрисой резко остановился автомобиль, она продолжила путь по зебре и была сбита с ног проезжающим мимо мопедом.

От удара Самбурская упала на капот внедорожника.

Водитель автомобиля попытался помочь актрисе, а водитель мопеда свалился, проехав несколько метров после столкновения с пешеходом.

Звезда сериала "Универ" гордо отказалась от медицинской помощи и самостоятельно покинула место ДТП.

Ранее певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, фотомодель и телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.