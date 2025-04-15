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Актрису Настасью Самбурскую сшиб мопед на пешеходном переходе в Москве

Шоу-бизнес

Актриса Настасья Самбурская стала жертвой ДТП на дороге в столице.

Актриса Настасья Самбурская
Фото: ВК-аккаунт Настасьи Самбурской is licensed under public doman
Актриса Настасья Самбурская

В Сеть попали кадры, на которых Настасья Самбурская переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Перед актрисой резко остановился автомобиль, она продолжила путь по зебре и была сбита с ног проезжающим мимо мопедом.

От удара Самбурская упала на капот внедорожника.

Водитель автомобиля попытался помочь актрисе, а водитель мопеда свалился, проехав несколько метров после столкновения с пешеходом.

Звезда сериала "Универ" гордо отказалась от медицинской помощи и самостоятельно покинула место ДТП.

Ранее певец Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе.

Уточнения

Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастасия Алексеевна Терехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, фотомодель и телеведущая. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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