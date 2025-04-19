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Агутин показал свои детские фото с молодыми родителями

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Шоу-бизнес

Леонид Агутин погрузился в воспоминания о детстве с помощью чёрно-белых фотографий из семейного архива.

Певец Леонид Агутин
Фото: ВК-аккаунт Леонида Агутина is licensed under public doman
Певец Леонид Агутин

Леонид Агутин опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён ещё ребёнком с мамой и отцом.

Певец призвал подписчиков делиться своими фотографиями из детства и пообещал вставить их в свой клип на новую песню.

Отцу Леонида Агутина Николаю Агутину исполнилось 90 лет. Родитель артиста — музыкант. В молодости он был участником ансамбля "Голубые гитары".

Юбилей отца Агутин намерен отмечать на сцене с концертной программой.

Ранее Леонид Агутин поздравил свою внебрачную дочь с днём рождения.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений. Заслуженный артист Российской Федерации (2008).

«Голубые гитары» — вокально-инструментальный ансамбль, созданный в начале 1969 года композитором и пианистом Игорем Грановым в Москонцерте.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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