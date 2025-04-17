Сябитова назвала 2 реалити-шоу, где царит дедовщина: вот как она советует давать отпор обидчикам

Роза Сябитова увидела изнанку реалити-шоу и поделилась в своём личном блоге, что новички часто становятся жертвами травли. Более опытные участники пытаются всячески их выжить.
"Я второй раз (лично) сталкиваюсь с буллингом на реалити-шоу. Сначала в "Звёздах в Африке", где команда решила сливать новичков, и сейчас в "Сокровищах императора", — написала телеведущая.
Она добавила, что лучший способ противостоять этому — умение отказывать и открыто говорить о том, что не нравится.
"Не бойтесь! Помните, что вы не можете оградить себя от всех токсичных людей, но вы можете защитить себя от них", — подчеркнула Сябитова.
Ро́за Раи́фовна Сяби́това (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).
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