Спасибо, батя: Леонид Агутин показал 90-летнего отца

Певец Леонид Агутин трогательно поздравил 90-летнего отца с днём рождения.
Леонид Агутин опубликовал в социальных сетях фото отца Николая Агутина, который празднует 90-летний юбилей.
Певец признал, что время властно над его родителем, но его батя со временем умеет как-то договариваться.
"Я тебя люблю, и да, я верю в твою исключительность и незаменимость. Я восхищаюсь твоей любовью к жизни, к действию и пытаюсь учиться этому у тебя", — написал Леонид под фото.
Исполнитель хита "На серебряной луне" отметил, что друзья отца всегда им восхищались.
Он пожелал отцу богатырского здоровья и новых песен. Николай Агутин бы участником ВИА "Голубые гитары".
"Спасибо, батя! Счастлив, что вы с мамой — мои родители!" — признался артист.
Леонид отметил, что праздновать юбилей отца он будет на сцене.
Ранее актёр Мэттью Макконахи показал свою красивую 93-летнюю маму.
Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений. Заслуженный артист Российской Федерации (2008).
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