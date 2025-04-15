Спасибо, батя: Леонид Агутин показал 90-летнего отца

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин трогательно поздравил 90-летнего отца с днём рождения.

Фото: Инстаграм Леонида Агутина is licensed under public doman Певец Леонид Агутин

Леонид Агутин опубликовал в социальных сетях фото отца Николая Агутина, который празднует 90-летний юбилей.

Певец признал, что время властно над его родителем, но его батя со временем умеет как-то договариваться.

"Я тебя люблю, и да, я верю в твою исключительность и незаменимость. Я восхищаюсь твоей любовью к жизни, к действию и пытаюсь учиться этому у тебя", — написал Леонид под фото.

Исполнитель хита "На серебряной луне" отметил, что друзья отца всегда им восхищались.

Он пожелал отцу богатырского здоровья и новых песен. Николай Агутин бы участником ВИА "Голубые гитары".

"Спасибо, батя! Счастлив, что вы с мамой — мои родители!" — признался артист.

Леонид отметил, что праздновать юбилей отца он будет на сцене.

Ранее актёр Мэттью Макконахи показал свою красивую 93-летнюю маму.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений. Заслуженный артист Российской Федерации (2008).



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