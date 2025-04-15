Любимая: Максим Галкин* показал Пугачёву в день её рождения

Максим Галкин* публично поздравил певицу Аллу Пугачёву с 76-летнием.
Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото с Примадонной. Шоумен и певица запечатлены на белоснежной яхте на фоне других яхт.
"С днём рождения, любимая!" — написал артист под фото с женой.
15 апреля народной артистке Советского Союза исполнилось 76 лет.
Подписчики присоединились к поздравлениям певицы.
"Легенда! Звезда" Будьте счастливы ещё долгие годы!";
"Долгие лета прекрасной Алле Борисовне";
"Великая женщина", — писали фолловеры под постом шоумена.
Ранее Филипп Киркоров спустя 20 лет внезапно вспомнил главное правило Аллы Пугачёвой.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.