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Любимая: Максим Галкин* показал Пугачёву в день её рождения

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Шоу-бизнес

Максим Галкин* публично поздравил певицу Аллу Пугачёву с 76-летнием.

Певица Алла Пугачёва и юморист Максим Галкин
Фото: Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman
Певица Алла Пугачёва и юморист Максим Галкин

Максим Галкин* опубликовал в социальных сетях фото с Примадонной. Шоумен и певица запечатлены на белоснежной яхте на фоне других яхт.

"С днём рождения, любимая!" — написал артист под фото с женой.

15 апреля народной артистке Советского Союза исполнилось 76 лет.

Подписчики присоединились к поздравлениям певицы.

"Легенда! Звезда" Будьте счастливы ещё долгие годы!";

"Долгие лета прекрасной Алле Борисовне";

"Великая женщина", — писали фолловеры под постом шоумена.

Ранее Филипп Киркоров спустя 20 лет внезапно вспомнил главное правило Аллы Пугачёвой.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии Российской Федерации (1995).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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