Софи Тёрнер — новая расхитительница гробниц? Сможет ли актриса затмить Анджелину Джоли в роли Лары Крофт

2:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Софи Тёрнер, актриса, полюбившаяся зрителям по роли Сансы Старк в "Игре престолов", готова примерить на себя один из самых культовых образов в истории поп-культуры — Лару Крофт. И если вы думаете, что это очередная перезагрузка ради галочки — то нет. Новый сериал, одобренный Amazon в 2024 году, может стать самым мрачным и взрослым переосмыслением "Расхитительницы гробниц" за всю историю франшизы.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Софи Тернер

Проект уже на стадии активной подготовки. За сценарий и продюсирование отвечает Фиби Уоллер-Бридж — автор "Дрянной" и одна из самых ярких фигур современной британской драматургии. Вместе с 29-летней Софи Тёрнер они работают над новым образом героини, далекой от глянцевых клише. Речь идёт не просто о женщине с пистолетами и острым умом — здесь ставка на психологическую глубину, уязвимость и внутреннюю силу.

Сама Софи признаётся, что вдохновлялась предыдущими экранизациями. Анджелина Джоли задала планку в 2001 году: её версия Лары Крофт принесла в прокате более 400 миллионов долларов и стала иконой своего времени. Алисия Викандер в 2018 году сделала акцент на реалистичности и драматизме. Но Тёрнер стремится не повторять, а превзойти — создать Лару, которая будет говорить на языке 2020-х, с их травмами, борьбой и силой.

По данным инсайдеров, сериал обещает быть атмосферным и жёстким. Он ориентирован в первую очередь на тех, кто вырос на оригинальных играх Tomb Raider и фильмах с Джоли. Визуально шоу будет мрачным, с акцентом на руины, древние тайны и настоящие физические и моральные испытания главной героини.

Амбиции у проекта огромные, как и давление: бороться с тенью Джоли — задача не для слабонервных. Но Софи Тёрнер, прошедшая школу "Игры престолов" и "Людей Икс", похоже, готова. Она не просто хочет "сыграть" Лару Крофт — она собирается стать её новым лицом. И у неё есть всё, чтобы это получилось.

Уточнения

Со́фи Бели́нда Джо́нас (англ. Sophie Belinda Jonas), в девичестве — Тёрнер (англ. Turner; род. 21 февраля 1996, Нортгемптон, Восточный Мидленд) — британская актриса.

