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Друзья с детства и по крови: Бен Аффлек и Мэтт Деймон оказались родственниками

0:57
Шоу-бизнес

Бен Аффлек и Мэтт Деймон, известные своей многолетней дружбой и совместными проектами, оказались не только друзьями, но и дальними родственниками. Согласно исследованиям, проведённым New England Historic Genealogical Society, актёры являются десятыми кузенами, имея общего предка — Уильяма Ноултона, каменщика из Ипсвича, Англия, который эмигрировал в Массачусетс в XVII веке.

Мэтт Деймон
Фото: commons.wikimedia.org by nicolas genin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мэтт Деймон

Оба актёра выросли в Кембридже, штат Массачусетс, и познакомились в детстве. Их дружба началась в школьные годы и продолжалась на протяжении всей жизни, включая совместную работу над фильмом "Умница Уилл Хантинг", за который они получили премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

Интересно, что Бен Аффлек также имеет родственные связи с другими известными личностями, включая бывшего президента США Барака Обаму и принцессу Диану.

Уточнения

Мэ́ттью Пейдж Де́ймон (англ. Matthew Paige Damon; род. 8 октября 1970[…], Кембридж, Массачусетс) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, сценарист и продюсер.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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