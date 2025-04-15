Друзья с детства и по крови: Бен Аффлек и Мэтт Деймон оказались родственниками

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Бен Аффлек и Мэтт Деймон, известные своей многолетней дружбой и совместными проектами, оказались не только друзьями, но и дальними родственниками. Согласно исследованиям, проведённым New England Historic Genealogical Society, актёры являются десятыми кузенами, имея общего предка — Уильяма Ноултона, каменщика из Ипсвича, Англия, который эмигрировал в Массачусетс в XVII веке.

Фото: commons.wikimedia.org by nicolas genin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мэтт Деймон

Оба актёра выросли в Кембридже, штат Массачусетс, и познакомились в детстве. Их дружба началась в школьные годы и продолжалась на протяжении всей жизни, включая совместную работу над фильмом "Умница Уилл Хантинг", за который они получили премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. ​

Интересно, что Бен Аффлек также имеет родственные связи с другими известными личностями, включая бывшего президента США Барака Обаму и принцессу Диану. ​

Уточнения

Мэ́ттью Пейдж Де́ймон (англ. Matthew Paige Damon; род. 8 октября 1970[…], Кембридж, Массачусетс) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, сценарист и продюсер.



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