Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завал на шахте "Садкинская": два горняка под землёй, идут спасательные работы
Территория риска: названы страны, где казнят за наркотики, религию и не только — список пугает
Макияж, который крадёт молодость: одна линия способна добавить 10 лет
Всё, что нужно для спасения мебели от кошачьих когтей: метод, который сработает за сутки
Когда лампочка — это не просто свет, а прямая угроза твоему кошельку
Нарезал не так — не жди вкуса: главная ошибка при приготовлении шашлыка
Омолодить мозг на 10 лет можно с помощью одного лайфхака с телефоном: измените эту настройку
Простые приёмы, которые превращают дачу в райское место
Таинственный объект за Плутоном: к чему готовятся астрофизики

Бен Аффлек раскрыл, почему боится начинать новые отношения

1:57
Шоу-бизнес

Бен Аффлек, звезда фильмов "Армагеддон", "Перл-Харбор" и "Операция Арго", в последнее время всё чаще оказывается в центре внимания не из-за ролей, а благодаря откровенным признаниям. На недавнем пресс-туре в поддержку фильма "Расплата 2" актёр неожиданно заговорил о личном.

Бен Аффлек
Фото: commons.wikimedia.org by Elen Nivrae from Paris, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бен Аффлек

Во время общения с журналистами Аффлек поделился, что чувствует себя неловко в начале новых романтических знакомств. Он признался, что неуверен в себе, когда речь заходит о флирте, и часто не может распознать, симпатичен ли он человеку. По словам актёра, он ощущает себя немного "не в своей тарелке", словно не понимает, как устроены современные правила общения. Особенно это стало заметно после расставания с Дженнифер Лопес.

Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, ставший темой для многочисленных публикаций, официально завершился в январе 2025 года. Несмотря на огромное внимание прессы, пара разошлась спокойно, без скандалов. Аффлек подчёркивает, что между ними сохранилось взаимное уважение. Он с теплотой вспоминает их время вместе и говорит, что благодарен за тот период своей жизни.

Сегодня Бен вновь открыт для общения, но, как он сам говорит, "встречается время от времени" и не ставит перед собой цели срочно начать новые серьёзные отношения. Приоритеты актёра сейчас — работа и дети от брака с Дженнифер Гарнер. Он активно участвует в их жизни, стараясь сохранять стабильность и заботу в семье.

Несмотря на внутреннюю неуверенность в романтической сфере, Бен Аффлек остаётся тем же харизматичным актёром, которого любят за искренность и честность. И пусть новые отношения пока не на первом плане, его признание прозвучало очень по-человечески — просто, открыто и с ноткой самоиронии.

Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
То, что вырывали с корнем, теперь пьют вместо кофе — и экономят тысячи
Еда и рецепты
То, что вырывали с корнем, теперь пьют вместо кофе — и экономят тысячи Аудио 
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Домашние животные
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы Аудио 
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду
Российский шоу-бизнес
Встреча с легендой пошла не по плану: что сказал семилетний сын Малахова отцу после игры Роналду Аудио 
Популярное
Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите

Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.

Он весит больше, чем курица, пахнет сдобой и почти не шевелится — но вы точно его полюбите
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Не давайте змеям шанса: как сделать дачу для них невыносимой
Тихий апокалипсис: как ветрогенераторы создают мёртвые зоны там, где раньше пели птицы
Немецкие ракеты: стал известен ответ России на передачу ФРГ ракет ВСУ
Подготовка кондиционера и салона автомобиля к лету: пошаговая инструкция Дмитрий Плотников Попытка путча в Венгрии 1956 года по сути стала первой фашистской пробой пера после краха Гитлера Сергей Лебедев Roewe D6: почему этот электромобиль стал революцией в мире авто Игорь Буккер
Жареные — пустышки, а сырые — обман: как есть орехи правильно
Россиянка в Швеции была поражена: вот как местные жители сохраняют здоровье без дорогих процедур
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Самый тяжёлый паук в мире: кого боятся даже в джунглях
Последние материалы
Новые роды — новые правила: как гостевые дети испортили статистику
Трамп колеблется, а санкции уже на прицеле: Вашингтон готовит новую волну
Наследник Ан-26 споткнулся на взлёте: туманные перспективы лёгкого транспортника Ил-112В
Добавка в масло, которая может сократить расход и вернуть тягу
4 растения, которые борются с токсинами в квартире
Рецепт куриного рагу, которое хочется есть и на ужин, и на обед
Жизнь за кулисами разума: как выйти за пределы обыденного "я"
Старые-добрые... некрасивые? Эти кроссовки внезапно стали символом моды
Миллиарды евро повисли в воздухе: Евросоюз приостановил тарифы против США
Старые цеха — новая жизнь: АвтоВАЗ запускает малосерийное производство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.