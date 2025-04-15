Бен Аффлек раскрыл, почему боится начинать новые отношения

1:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бен Аффлек, звезда фильмов "Армагеддон", "Перл-Харбор" и "Операция Арго", в последнее время всё чаще оказывается в центре внимания не из-за ролей, а благодаря откровенным признаниям. На недавнем пресс-туре в поддержку фильма "Расплата 2" актёр неожиданно заговорил о личном.

Фото: commons.wikimedia.org by Elen Nivrae from Paris, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бен Аффлек

Во время общения с журналистами Аффлек поделился, что чувствует себя неловко в начале новых романтических знакомств. Он признался, что неуверен в себе, когда речь заходит о флирте, и часто не может распознать, симпатичен ли он человеку. По словам актёра, он ощущает себя немного "не в своей тарелке", словно не понимает, как устроены современные правила общения. Особенно это стало заметно после расставания с Дженнифер Лопес.

Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес, ставший темой для многочисленных публикаций, официально завершился в январе 2025 года. Несмотря на огромное внимание прессы, пара разошлась спокойно, без скандалов. Аффлек подчёркивает, что между ними сохранилось взаимное уважение. Он с теплотой вспоминает их время вместе и говорит, что благодарен за тот период своей жизни.

Сегодня Бен вновь открыт для общения, но, как он сам говорит, "встречается время от времени" и не ставит перед собой цели срочно начать новые серьёзные отношения. Приоритеты актёра сейчас — работа и дети от брака с Дженнифер Гарнер. Он активно участвует в их жизни, стараясь сохранять стабильность и заботу в семье.

Несмотря на внутреннюю неуверенность в романтической сфере, Бен Аффлек остаётся тем же харизматичным актёром, которого любят за искренность и честность. И пусть новые отношения пока не на первом плане, его признание прозвучало очень по-человечески — просто, открыто и с ноткой самоиронии.

Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.



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