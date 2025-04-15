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Бородина и Сердюков назвали имена звёзд, достойных звания персона года

0:46
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина и её жених Николай Сердюков сделали свои ставки на определение имён персон года.

Телеведущая Ксения Бородина
Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина

Ксения Бородина и её возлюбленный Николай Сердюков назвали имена звёзд, которые по их мнению, заслуживают награды в номинации персона года.

Звезда "Дома-2" считает, что звание персона года нужно отдать номинанту на премию "Оскар" Юрию Борисову. Сердюков уверен, что персоной года достойна стать глава ТНТ Тина Канделаки.

Российские звёзды собрались на дорожке премии Voice, чтобы определить лидеров в сфере медиасферы.

Ранее стало известно, зачем Ксения Бородина спустилась в метро с дочками Марусей и Теоной.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

Ю́рий Бори́сов Борисов, Юра (Юрий Александрович Борисов; род. 1992) — российский актёр театра и кино, номинант на премию «Оскар».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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