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Станислав Садальский рассказал, как лечит пяточную шпору

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Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский пожаловался на пяточную шпору.

Ноги
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ноги

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что его мучает кальцифицированный вырост, который называют пяточной шпорой.

"Пяточная шпора — это одна из самых распространенных причин боли в пятке у людей", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Актёр отметил, что бороться с данным наростом помогает ударно-волновая-магнитная терапия.

"Лучше ничего не придумали все врачи мира", — выразил своё мнение заслуженный артист РСФСР.

Он предупредил, однако, что результаты данной процедуры могут быть непредсказуемыми, так как данная болезнь развивается на фоне других проблем со здоровьем.

Ранее врач оценила слова Юрия Лозы о вирусе герпеса.

Уточнения

Плантарный фасциит также подошвенный фасциоз или пяточная шпора — это заболевание, обусловленное воспалительно-дегенеративными изменениями плантарной (подошвенной) фасции.

Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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