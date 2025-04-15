Алсу выглядит на 10 лет моложе: секреты её молодости, которые шокируют

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После расставания с мужем Алсу стала выглядеть моложе на 10 лет. Узнайте, какие безоперационные процедуры она выбирает и как они воздействуют на красоту.

Фото: ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman Певица Алсу

Поклонники 41-летней певицы Алсу считают, что звезда выглядит значительно моложе своего возраста. Певице не дают на вид больше 30 лет.

Особенно певица преобразилась после развода с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.

Интернет-пользователи подозревают, что Алсу омолаживается с помощью пластических операций.

Звёздный косметолог Марият Мухиной оценила внешность певицы и пришла к выводу, что у Алсу нет признаков серьёзных хирургических вмешательств, однако, по словам эксперта, безоперационные процедуры звезда делала.

Мухина похвалила филлеры Алсу, которые введены профессионально. Косметолог считает, что певица делала себе инъекции ботокса.

"Вот ботоксом она часто увлекается. Кожа звезды склонна к отёчности, я бы не стала на ее месте злоупотреблять им", — цитирует слова специалиста Общественная Служба Новостей.

Мухина заметила также, что звезда делала коррекцию формы губ.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.