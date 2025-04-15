Гарик Харламов попал в больницу из-за необычной травмы: предмет застрял в теле

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов попал в щекотливую ситуацию. Звезде Comedy Club понадобилась госпитализация.

Фото: ВК-аккаунт Гарика Харламова is licensed under public doman Комик Гарик Харламов

Гарика Харламова увезли в медицинское учреждение прямо со съёмочной площадки. В ухе артиста застрял микронаушник.

Как сообщает "СтарХит", Гарик постарался извлечь маленький предмет из уха самостоятельно, но не смог этого сделать.

На отправке юмориста в больницу, где ему могут оказать квалифицированную помощь, настояла супруга Гарика, актриса Катерина Ковальчук. Она присутствовала на площадке, когда Харламов получил необычную травму.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов проверил школьные знания дочери Анастасии от актрисы Кристины Асмус по географии.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.



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