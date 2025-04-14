Кэти Перри благополучно вернулась на Землю после космического путешествия

Американская певица Кэти Перри приземлились на Землю после полёта в космос.
Кэти Перри благополучно вернулась на Землю. В космическом пространстве она с другими женщинами пребывала 11 минут.
Компанию певице в космическом путешествии составили возлюбленная Джеффа Безоса Лорен Санчос, кинопродюсер Кериэнн Флинн, звезда американского ТВ Гэйл Кинг, ученый NASA Айша Боу и эксперт в области биоастронавтики Аманда Нгуен.
"Это первый полностью женский экипаж с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году", — гласит пояснение в Blue Origin.
Ранее телеведущая Юлия Барановская попросила главу Роскосмоса Дмитрия Баканова разрешить ей полететь в космос.
«Electric» (с англ — «Электрический») — песня американской певицы Кэти Перри, которая стала синглом с саундтрек-альбома Pokemon 25: The Album. Песня была выпущена 14 мая 2021 года на лейбле Capitol Records.
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Какапо не летает, не боится людей и пахнет мёдом. Этот тяжёлый попугай уже почти вымер, но теперь его спасают с помощью дронов и науки. И у него есть шанс.