Кэти Перри благополучно вернулась на Землю после космического путешествия

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Американская певица Кэти Перри приземлились на Землю после полёта в космос.

Фото: ВК-аккаунт Кэти Перри is licensed under public doman Певица Кэти Перри

Кэти Перри благополучно вернулась на Землю. В космическом пространстве она с другими женщинами пребывала 11 минут.

Компанию певице в космическом путешествии составили возлюбленная Джеффа Безоса Лорен Санчос, кинопродюсер Кериэнн Флинн, звезда американского ТВ Гэйл Кинг, ученый NASA Айша Боу и эксперт в области биоастронавтики Аманда Нгуен.

"Это первый полностью женский экипаж с момента полета Валентины Терешковой в 1963 году", — гласит пояснение в Blue Origin.

Ранее телеведущая Юлия Барановская попросила главу Роскосмоса Дмитрия Баканова разрешить ей полететь в космос.

Уточнения

«Electric» (с англ — «Электрический») — песня американской певицы Кэти Перри, которая стала синглом с саундтрек-альбома Pokemon 25: The Album. Песня была выпущена 14 мая 2021 года на лейбле Capitol Records.



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