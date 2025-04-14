Актёр Илья Дель попросил выпустить ранившую его ножом невесту

Актёр Илья Дель не считает нужным держать под стражей актрису Александру Дроздову, которая напала на него с ножом.
Илья Дель расстроился из-за того, что ранившую его ножом невесту, актрису Александру Дроздову, отправили под домашний арест.
Актёр призвал освободить женщину от надзора правоохранительных органов. Он уверен, что домашний арест для его возлюбленной — чересчур суровое наказание.
"Никаких заявлений я не подавал, ничего не требовал, никаких наказаний", — объяснил артист.
Он отметил, что ему не нравится то, что данную историю подхватили СМИ. Дель уверен, что вопросы удалось бы урегулировать мирно без внимания прессы.
Ранее стало известно, что звезду "Содержанок" Илью Деля ранила его избранница Саша Дроздова. Инцидент между влюблёнными произошёл в питерской квартире пары.
Илья Владимирович Дель (род. 3 апреля 1985, Липецк, СССР) — российский актёр театра и кино. Лауреат третьей Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв».
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