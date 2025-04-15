Не ждала, а он пришёл: Вера Брежнева обрела счастье с новым мужчиной — секрет раскрыт блогером

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Вера Брежнева думала, что после развода с Константином Меладзе ей придётся поставить крест на личной жизни. Она сама не ожидала, что в её жизнь постучится новая любовь, но это произошло, и теперь певица наслаждается своим счастьем.

Фото: commons.wikimedia.org by QuazDelaCruz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гиацинты

Несмотря на то что Брежнева делилась некоторыми деталями своей личной жизни, она ни разу не назвала имени нового избранника, но украинский блогер Богдан Беспалов сделал это за неё. По словам Богдана, Вера полюбила манекенщика Ивана Козака.

В качестве доказательства своих слов Беспалов заявил, что Козак с гордостью рассказывал друзьям о своих отношениях с Брежневой. Об этом сообщает kp.ru.

Уточнения

Ве́ра Бре́жнева (при рождении — Ве́ра Ви́кторовна Галушка, укр. Віра Вікторівна Галушка; род. 3 февраля 1982, Днепродзержинск, Днепропетровская область) — украинская поп-певица, актриса, телеведущая.



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