Водонаева оценила леопардовый наряд Бузовой: чья кошка?

Алёна Водонаева не прошла мимо дерзкого образа Ольги Бузовой в леопардовом наряде.
Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале снимки с озорной фотосессии Ольги Бузовой.
Звезда "Дома-2" облачилась в шортики и топ с леопардовым принтом.
"Все Телеграм-каналы запостили Олю в леопарде. И я запощу. Чья кошка?" — написала под снимками Алёна.
Взыскательная интернет-публика отмечает, что Бузова набрала в весе.
"Алёна ведьма, а Оля ночная жрица";
"Тяжёлая. Но если самой такое норм, то пускай. А вообще думаю гормональный дисбаланс здесь. Рановато бабеть в таком возрасте";
"Неудачные фотки, как по мне. А вообще Оля нравится", — писали фолловеры под постом.
О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».
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