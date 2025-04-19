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Водонаева оценила леопардовый наряд Бузовой: чья кошка?

0:51
Шоу-бизнес

Алёна Водонаева не прошла мимо дерзкого образа Ольги Бузовой в леопардовом наряде.

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова
Фото: Телеграм-канал Алёны Водонаевой is licensed under public doman
Звезда "Дома-2" Ольга Бузова

Алёна Водонаева опубликовала в своём Telegram-канале снимки с озорной фотосессии Ольги Бузовой.

Звезда "Дома-2" облачилась в шортики и топ с леопардовым принтом.

"Все Телеграм-каналы запостили Олю в леопарде. И я запощу. Чья кошка?" — написала под снимками Алёна.

Взыскательная интернет-публика отмечает, что Бузова набрала в весе.

"Алёна ведьма, а Оля ночная жрица";

"Тяжёлая. Но если самой такое норм, то пускай. А вообще думаю гормональный дисбаланс здесь. Рановато бабеть в таком возрасте";

"Неудачные фотки, как по мне. А вообще Оля нравится", — писали фолловеры под постом.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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